Сатановский раскрыл, кто на самом деле виноват в крушении польского Ту-154

В авиакатастрофе Ту-154 на аэродроме Смоленск-Северный в 2010 году можно винить только самого президента Польши Леха Качиньского, спешившего в Катынь Смоленской области. Именно он не позволил российским авиадиспетчерам «отогнать» самолет на второй круг.

Такое мнение в Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» выразил российский политолог Евгений Сатановский. Он добавил, что Качиньский тем самым погубил не только себя и тех, кто находился на борту, но и все руководство Польши.

«Поляки, сдурев окончательно, затребовали ареста смоленских авиадиспетчеров, которые как ни старались, не смогли отогнать самолёт польского президента, спешившего в Катынь, на второй круг. Упрям Качиньский был, как осёл. И глуп как пробка. Спешил очень. Ну, и грохнул своими дурными приказами ясновельможный пан президент самолёт, на котором летел. Сам погиб и всех, кто там был, погубил. ВСЕ руководство Польши, между прочим», — написал Сатановский.

Напомним, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года, когда заходил на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». В тот момент на борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Самолет направлялся на траурные мероприятия в Катыни.

Из окончательного отчета 2011 года Межгосударственного авиационного комитета следует, что непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении безопасности полета и подготовке экипажа. К аналогичным выводам пришла и первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера.

Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать https://t.co/yva7D61FRA pic.twitter.com/Kw7cKMXVXe — РИА Новости (@rianru) September 17, 2020

При этом нынешние власти Польши, не согласившись с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера, решили создать вторую комиссию. Последняя уже несколько лет не может завершить работу и предоставить официальный отчет. Одной из версий комиссии признаются умышленные действия российских диспетчеров.

На днях генеральная прокуратура Польши инициировала процедуру ареста трех российских диспетчеров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Эву Бялик.

Польская прокуратура направила ходатайство об аресте работавших при крушении Ту-154 диспетчеров аэропорта Смоленска в окружной суд Варшавы. Если он вынесет положительное решение, то следователи смогут принять меры к задержанию диспетчеровhttps://t.co/MNnP50GDN9 — РБК (@ru_rbc) September 16, 2020

«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей», — сказала Бялик.

Евгений Сатановский назвал заявления польской стороны о вине российских диспетчеров глупыми и самоуверенными.

«Десять лет прошло. Столько версий было... Взорвали самолет русские. Сбили его русские. Диверсию устроили. Естественно, русские. Теперь вдруг диспетчерская служба аэропорта вдруг оказалась виновата. И непременно надо тех, кто там тогда работал, арестовать. Ну, классическая смесь чисто польской глупости, наглости и самоуверенности, доведённая до идиотизма девяносто девятой пробы», — был категоричен политолог.

Впрочем, Сатановский подчеркнул, что на протяжении всей истории Польша нередко «нарывалась на приключения» из-за действующей власти. Политолог провел параллель с польско-литовской интервенцией в период Смутного времени, разделом Речи Посполитой в XVIII веке, а также началом Второй мировой войны.

«И ведь ничего со всем этим не поделаешь, природный инстинкт. Шляхетская демократия, такая, как она есть. Традиции у них такие, хоть тресни. Очень храбрые люди. Очень упорные. Очень говорливые. Пока страну свою в очередной раз не похоронят, не успокоятся. И ведь не учатся ничему! Как в старом анекдоте, про то, что "Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"...», — пишет Сатановский.

На требование польской генпрокуратуры выдать авиационных диспетчеров негативно отреагировали в российском сообществе.

Польская прокуратура требует ареста трех российских диспетчеров, работавших в аэропорту в день авиакатастрофы под Смоленском, которая унесла жизни первых лиц Польши. Россия в любом случае не выдаст диспетчеров - это противоречит конституции https://t.co/AWCrCLyVsK — DW на русском (@dw_russian) September 17, 2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в любом случае не выдаст Польше российских граждан по делу Качиньского.

«Это невозможно по нашему законодательству», — сказал Песков РИА Новости.

Председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Facebook написал, что польским властям следует прекратить спекуляции на тему катастрофы в Смоленске. Он также подтвердил, что об аресте или выдачи россиян не может быть и речи.

«Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели — в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии», — заявил Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва призывает Варшаву прекратить спектакль и травлю диспетчеров. Она напомнила о том, что «конспирологическая версия трагического происшествия» раскручивается в Польше уже несколько лет, несмотря на то, что в 2011 году ее причины были определены однозначно в отчете МАК.

«Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию... Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан», — заявила Захарова на брифинге.

Сегодня стало известно, что ходатайство польской генпрокуратуры о временном аресте авиадиспетчеров поступило в районный суд в районе Мокотув в Варшаве. ТАСС привел сообщение суда: «Ходатайства зарегистрированы. Даты заседаний пока не назначены».