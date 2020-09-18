Расходы на пенсии сократят. Сенатор Рязанский объяснил причину

Уменьшение числа пенсионеров — основная причина сокращения расходов на обязательные страховые пенсии. Таким мнением с корреспондентом «Политики Сегодня» поделился первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В проекте бюджета на 2021 год, который предстоит принять Госдуме, сообщается, что расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (ее получают госслужащие, льготники и нетрудоспособные граждане) в будущем году сократятся на 2,5 миллиарда рублей.

«Скорее всего, причина в том, что продлили сроки выхода на пенсию, и не все выходят сейчас на заслуженный отдых в установленное время. Более подробно могу сказать, когда мы приступим к обсуждению», — объяснил Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что индексация пенсий в 2021 году составит более 6%.

«Кроме того, мы индексируем все социальные выплаты (в 2020 году они повысились на 3% — прим.ред.). У нас большое количество пенсионеров являются получателями этих социальных выплат — 14,8 миллиона человек. Даже если там, в среднем по 1 157 рублей, то уже по 14–15 миллиардов в месяц, а бывает больше», — поделился депутат.

Согласно проекту бюджета, в 2021 году финансирование обязательных страховых пенсий из средств федерального бюджета сократится на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 – на 8,3 миллиарда. А в 2023 вырастут на 20,7 миллиарда рублей.