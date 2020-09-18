Сосновский разложил по полочкам, почему отравление Навального – имитация

О том, как соратникам основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Алексея Навального удалось сымитировать «отравление» своего предводителя, рассказал политолог Александр Сосновский. В беседе с изданием «Царьград» эксперт указал на некие «маркеры» боевого яда «Новичек», которые попали в руки «отравителей».

По версии Сосновского, случай с Алексеем Навальным представляет собой имитацию отравления. Кто-то из соратников главы ФБК получил на руки «маркеры нервно-паралитического яда» именно из этой группы веществ. При этом не на какую поверхность их не наносили, но в том номере отеля, где отдыхал Навальный, они присутствовали.

«Эти маркеры не используются, они никуда не наносятся, а остаются у того, кто ими обладал. А затем господин Навальный вдруг погружается в состояние комы. И, как мы знаем, в эти моменты на нем и при нем никаких следов "Новичка" не было», — объяснил специалист.

По мнению Сосновского, Навального могли использовать «втемную». Говоря проще: ни о чем не предупреждать российского блогера, а ввести его в состояние комы и увезти за границу. Ведь врачи омской городской больницы №1 сразу после госпитализации Навального утверждали, что его состояние похоже на гипогликемическую кому.

«Это состояние, которое возникает при резком падении уровня глюкозы и может закончиться даже смертью. Ему то ли в кофе, то ли в водичку могли добавить инсулин. Тот гормон, который не может определиться как чужое воздействие на организм. Но введение инсулина может в короткие сроки понизить сахар в крови до такого уровня, что возникнет это состояние комы», — подчеркнул Сосновский.

Эксперт также напомнил о некой Марии Певчих – таинственной спутнице Алексея Навального, которая могла иметь доступ к отравляющим вещества. Ее отец является главой компании, которая разрабатывает технологию безболезненных инъекций.