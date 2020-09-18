Лавров заподозрил Швецию в нарушении КЗХО на фоне инцидента с Навальным

Подтверждение версии о якобы "отравлении" блогера Алексея Навального может говорить о связи Швеции с веществом "Новичок" и рассматриваться как нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российская сторона два года назад предъявила Западу аргументированную информацию, что несколько стран занимались разработкой веществ семейства "Новичок", напомнил Лавров. По его словам, Швеция потребовала убрать ее из этого списка, так как "никогда не вела подобную деятельность".

Германия обратилась к другим странам с просьбой подтвердить выводы о Навальном. Среди этих государств была и Швеция, которая заявила, что решение бундесверовской лаборатории будто бы "соответствует действительности".

"И если произошло то, что позволило Швеции разбираться в "Новичках", наверное, надо посмотреть на это как на потенциальное грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", — сказал Лавров.

Навальный 20 августа был госпитализирован в одну из омских больниц из-за плохого самочувствия. Российские медики назвали нарушение обмена веществ основным диагнозом. Они установили, что яд в биоматериалах блогера не обнаружен, пишет РИА Новости.