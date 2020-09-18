Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката

Экс-правозащитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса по решению Адвокатской палаты Северной Осетии.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что бывший адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за вождение в нетрезвом виде, повлекшее за собой ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса. Решение об этом приняли в Адвокатской палате Северной Осетии.

Юрист защищал артиста в суде, по итогу которого его подзащитного приговорили к восьми годам колонии общего режима. Квалификационная комиссия признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов.