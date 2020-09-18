Мечты Трампа о горе Рашмор возродят патриотизм в американских школах

Президент США Дональд Трамп считает, что «левые силы» хотят расколоть американское общество и придать забвению принципы, которые закладывали «отцы-основатели» страны: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт. Чтобы этому противостоять, глава Белого дома предлагает вернуть в местные школы уроки патриотического воспитания, пишет газета The Washington Post:

«Федеральное правительство не имеет власти над учебной программой, преподаваемой в местных школах. Тем не менее, Трамп сказал, что он создаст национальную комиссию для продвижения "проамериканской учебной программы, которая прославляет правду о великой истории нашей страны". По его словам, это побудит преподавателей рассказывать студентам о "чуде Американской истории"».

История-хамелеон

Как справедливо отметила The Washington Post, власти Соединенных Штатов не могут контролировать учебную программу в разных штатах. В беседе с «Политикой Сегодня» это подтвердил главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американист Александр Петров, который немало проработал в США.

Учебник по американской истории в штате Техас, к примеру, будет значительно отличаться от учебника, который продается в Калифорнии. Таким образом и дети, отучившиеся в школе, могут не сойтись в некоторых моментах истории их страны.

«То же самое касается и вузов. Даже некоторые выдающиеся ученые расходятся во мнениях именно из-за этого. Хотя казалось бы, эти ученые признаны во всем мире. Но они не могут даже сообща создать один учебник, который будет одинаково востребован во всех штатах. Это практически невозможно», — заявил Петров.

Следующей проблемой на пути Трампа в этом вопросе становится политкорректность. Сейчас это понятие в США очень размыто из-за массовых протестов Black Lives Matter («жизни темнокожих важны», BLM – с англ.) и недовольства темнокожего населения. В 1950-х годах политкорректным было изображение отцов-основателей или иных видных американских политических деятелей. В 2020 году у многих жителей США возникнет резонный вопрос: а почему на горе Рашмор изображены лица одних из самых крупных рабовладельцев в истории страны?

«Сейчас многие афроамериканцы и даже мексиканцы часто говорят в интервью: почему не признана наша роль в борьбе за независимость США? Особенно много об этом говорят индейцы, ведь они представители коренных народов. Активисты BLM выступают за то, чтобы пересмотреть историю и отметить важность национальных меньшинств. По их мнению, в стране установлены памятники людям, которые являлись рабовладельцами. И эти памятники оскверняют и даже сносят», — добавил американист.

Выгодный патриотизм

В этой части перед Дональдом Трампом стоит очень непростая задача: вернуть в американские школы единый патриотизм, но сделать это так, чтобы не оскорбить представителей тех или иных национальностей. Ведь если накануне выборов 45-й президент США опять обратится к «рабскому прошлому» Америки, электорат сделает неутешительные для него выводы.

«Если американцы поймут, что Трамп вновь поднимает на щит бывших рабовладельцев, то это для него обернется не очень хорошо. А вот если у него получится провести такую точку зрения, что патриотизм – это не только белые и богатые люди, но и все американское сообщество, то ему это зачтется», — полагает Петров.

Такой шаг поможет действующему президенту США получить дополнительные голоса от афроамериканцев и пойти на второй срок. Трамп должен продумать свою тактику, ведь до выборов осталось мало времени. 3 ноября 2020 года американцы выберут лидера для своей страны на следующие четыре года. Главе Белого дома противостоит кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, который как раз делает ставку на протестующих активистов BLM.

Трамп же выстраивает защиту перед выборами: американцы должны рассмотреть его в одном ряду с отцами-основателями, которые в стране являются символами патриотизма, обратил внимание главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН:

«Трамп очень хочет находиться рядом с отцами-основателями, в их пантеоне. Это очень консервативное движение, и президент США стремится к тому, чтобы у американцев была ассоциация с ним, как с человеком, который стоит у истоков сохранения патриотизма».

Техас и Россия

Пока что к самым «патриотичными» штатам в Америке, с точки зрения консерватора Дональда Трампа, можно причислить «южан»: Техас, Миссисипи, Флорида, Алабама и другие. В беседе с «Политикой Сегодня» Петров указал на роль России в становлении американской независимости:

«Если уж на то пошло, то создатели единого патриотического учения в США должны помнить и про нашу страну. Ведь если бы не вооруженный нейтралитет Екатерины II, то американским колониям пришлось бы туго. Сложно представить, чем бы закончилось борьба штатов за свободу», — подытожил специалист.

Речь идет о 1770-х годах, когда Джордж Вашингтон возглавил первую армию, которая сражалась за независимость тогда еще совсем молодой страны. Английский король Георг III, который был заинтересован в развитии британских предприятий в США, обратился к российской императрице Екатерине II и попросил ее направить на взбунтовавшийся материк 30 тысяч солдат. Та отвергла предложение короля, приняв нейтральную сторону.

Страна признала независимость в 1776 году. Именно в честь этой даты Трамп назвал комиссию, которая и будет заниматься «возвращением» патриотического воспитания в школы США – «Комиссия 1776 года».

Напомним, протесты Black Lives Matter захлестнули США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

С новой силой протесты разгорелись после 23 августа. Полицейские города Кеноша, штат Висконсин, семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие.