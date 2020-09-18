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16:35   18 Сентября 2020
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Генконсульство РФ в Турции сообщило об 11 пострадавших в ДТП под Аланьей

Генконсульство РФ в Турции сообщило об 11 пострадавших в ДТП под Аланьей

Пресс-служба российского консульства в Турции опубликовала сведения о том, что во время столкновения двух автобусов с туристами из России под городом Аланья пострадало 11 граждан РФ.

Информация об инциденте появилась 18 сентября, однако представители ведомства пояснили, что полученные травмы не представляют серьезной опасности для их жизни. Сейчас правоохранители страны выясняют все детали произошедшего. Ранее стало известно о том, что одно из транспортных средств перевернулось от полученного удара на бок.

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Автор: Борис Нестеров
#дтп #автобус #турция

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