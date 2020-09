Крым стал началом краха для двойных стандартов США

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предрек крушение мира двойных стандартов США, к чему так привыкли за долгие годы в Вашингтоне.

«По-другому уже не будет. Никогда», — заявил Литовкин в беседе с Царьградом.

Речь идет о репортаже NBC, в котором сообщили о «вооружении США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму». Российские дипломаты потребовали, чтобы американская сторона разъяснила, «прямо или косвенно Вашингтон содействовал СБУ в организации терактов против жителей Крыма».

???? The statements provided in the @NBCNews report about the #US???????? involvement in “Ukrainian units fighting Russian forces in Crimea” were noticed with grave concern: ????https://t.co/3cUxjDfDeq pic.twitter.com/LEj3id4VOI — Russian Embassy in USA ???????? (@RusEmbUSA) September 18, 2020

Виктор Литовкин считает вполне очевидным, что США поддерживают украинскую агентурную сеть на территории крымского полуострова.

«Потому что для Соединенных Штатов все, что против России, то во благо Соединенным Штатам. Поэтому они, наверное, как мировой гегемон, пытаются этим всем руководить и направлять этих людей против России. Это тоже понятно», — добавил военный эксперт.

При этом США, по мнению Литовкина, категорически против того, чтобы РФ помогала тем же боевиками террористической организации «Талибан» (запрещена в России) бороться против американцев в Афганистане.

«Понимаете, это все американские двойные стандарты: "Нам можно, а всем остальным нельзя". Но так не бывает. Ребята, приучайтесь жить в мире, где то, что вам можно, то и другим можно», — подчеркнул военный эксперт.

Виктор Литовкин посоветовал американцам помнить, что за каждое их преступление против РФ накажут не только США, но и пособников Вашингтона.

NEW from @ckubeNBC & @KenDilanianNBC: U.S. commander says Intel still hasn't established Russia paid Taliban 'bounties' to kill U.S. troops. "It just has not been proved to a level of certainty that satisfies me," Gen. Frank McKenzie told @NBCNews. ⬇️https://t.co/u3bLXwJee9 — NBC News PR (@NBCNewsPR) September 14, 2020