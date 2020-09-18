Израиль стал первой страной с повторным карантином из-за коронавируса

Повторный общенациональный карантин введен властями Израиля. Причиной стала борьба с пандемией коронавирусной инфекции.

Ограничения будут действовать на протяжении трех недель. Карантин распространяется на осенние еврейские праздники. Жителям Израиля разрешено отходить от дома не более чем на километр. Нарушать дистанцию можно только в редких случаях: ради посещения больниц и магазинов, для оказания помощи нуждающимся, для похода в суд или на обрезание и другие религиозные церемонии.

Жителям Израиля запрещено ходить в гости, проводить досуг на пляжах, а также собираться в закрытых помещениях компаниями более десяти человек и более двадцати на свежем воздухе. Ограничения коснутся также работы транспорта и ряда предприятий. За соблюдением порядка проследит тысяча правоохранителей.