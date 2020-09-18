Почему Брежнев достоин Нобелевской премии больше, чем Навальный

Кандидатуру российского блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в Facebook написал профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. По его словам, инициатива принадлежит ряду преподавателей «признанных университетов, занимающихся Россией», имена которых, впрочем, не озвучиваются.

Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Процесс выдвижения начали профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России https://t.co/QSwin60sTO — DW на русском (@dw_russian) September 17, 2020

Тем временем, со своей инициативой выступили и в партии «Коммунисты России», предложив присудить престижную премию генсеку СССР Леониду Брежневу посмертно. Как считает председатель партии Максим Сурайкин, нужно отменить норму о том, что Нобелевскую премию может получить только ныне живущий человек. По словам лидера «Коммунистов России», это требование «очень сильно сужает рамки поиска и критериев и приводит иногда к очень странным предложениям с мест».

Коммунисты направили в Нобелевский комитет обращение с предложением изменить правила и присуждать премию мира не только живым, ни и уже ушедшим людям. Например, Леониду Брежневу, который много сделал для укрепления мира на планете:https://t.co/WCQZRMGXhv — Аргументы и факты (@aifonline) September 18, 2020

В беседе с «Политикой Сегодня» исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что кандидатура покойного генсека для Нобелевской премии мира подходит больше остальных. Леонид Брежнев сыграл значительную роль в укреплении мира, например, в вопросах сокращения ядерного оружия, Хельсинского соглашения, взаимного признания ГДР и ФРГ, подчеркнул представитель «Коммунистов России». Тогда как Алексей Навальный в принципе миротворческими проектами не занимался.

«Роль Брежнева признают, по крайней мере, признавали и на Западе, в Европе, в разных странах мира. Он этим [миротворчеством] занимался, у него для этого были возможности. Я не слышал, чтобы Навальный, хотя я уважаю его определенные усилия, занимался вопросами именно войны и мира. Хотя сейчас у нас много разных конфликтов, которые полыхают: на постсоветском пространстве, Донбассе, между Южной Осетией и Грузией, Арменией и Азербайджаном. Поэтому все-таки я не понимаю, какое он может иметь к этому отношение», — выразил мнение Малинкович.

Правозащитная деятельность Навального вызывает сомнения у собеседника ПС. По его мнению, есть люди, которые занимаются защитой прав граждан куда более последовательно.

«Я вспоминаю, что пытался делать что-то в этом направлении доктор Рошаль. Есть гуманитарные проекты. Вот доктор Лиза [Елизавета Глинка]. Она во всяком случае явно боролась за права детей, пыталась что-то делать в отношении людей, оказавшихся в трудной социальной ситуации. Да, она погибла, но Нобелевский комитет тоже мог бы отметить ее усилия», — сказал Малинкович.

Инициативе американских профессоров коммунист не смог найти логического объяснения.

«Навальный борется, как он считает, с коррупцией и попыткой влиять на результаты голосования. Причем здесь Нобелевская премия мира, я не очень понимаю. Мне кажется, просто не по профилю здесь его заслуги. И в этой области, я еще раз повторюсь, Брежнев более существенен», — полагает первый секретарь партии «Коммунисты России».

В КПРФ согласились с кандидатурой, предложенной идеологическими оппонентами.Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не сомневается в том, что Леонид Брежнев заслуживает премии мира. Но вряд ли предложение «Коммунистов России» оценят в Нобелевском комитете, так как партия «не слишком влиятельная», уверен Новиков.

Ранее на Нобелевскую премию мира депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире». Норвежец отметил роль США в установлении отношений между Израилем и ОАЭ.

Нобелевскую премию вручают 10 декабря (в день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме и Осло. Имена лауреатов Нобелевский комитет озвучивает в начале октября.