Forbes составил топ самых богатых государственных служащих в РФ

Журнал Forbes обновил рейтинг ста самых богатых парламентариев и чиновников России. Список его участников в этом году изменился почти наполовину.

Теперь в рейтинге лидирует депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который руководит крупным предприятием по добыче краба. В первую десятку также вошли еще три новичка — спикер Московской городской думы Алексей Шапошников, бывший предприниматель Олег Савченко и глава ООО Агромолкомбината "Рязанский" Станислав Подоль.

При составлении рейтинга журнал Forbes учитывал декларации из 400 структур органов власти, находящихся в разных субъектах Российской Федерации, а также показатели общего семейного дохода.