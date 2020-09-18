Президент США назвал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, однако он готов помиловать его только в обмен на одно условие.

Американский лидер подчеркнул, что Ассанж должен рассказать, кто стоял за кибератакой и взломом электронной почты национального комитета Демократической партии. Если он предоставит эту информацию, то может получить помилование, сообщает ТАСС.

В 2016 году сайт WikiLeaks Джулиана Ассанжа представил общественности детальные переписки членов нацкомитета Демократической партии.