ООН заявила о рекордном падении урожая пшеницы на Украине

Глобальное потепление и масштабные засухи уже не кажутся узкопрофильными разговорами климатологов или аграриев. По оценкам ООН, в этом сезоне валовой урожай зерновых на Украине снизится минимум на пять млн тонн. Главная причина — безводное лето.

Кроме климатических изменений, большая проблема заключается в небрежном отношении к ресурсам и отсутствии государственного контроля за соблюдением норм. Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко разъяснила, что ждет страну, если ситуация не изменится.

«Водная политика на Украине является не эффективной, является антиэкологической и такой, что приведет нашу страну к абсолютному дефициту пресной воды. Мы уничтожаем основной ресурс жизнедеятельности. Вопрос водной политики — это вопрос национальной безопасности, поскольку касается каждого человека на Украине», — считает Татьяна Тимочко.

Относительно «щадящие» технологии сейчас развиваются в сфере эко-продукции, поэтому украинская органика направилась на европейские рынки, продолжила глава лиги. Однако другие сектора, по мнению эксперта, в основном экспортируют сырье, чем истощают украинские почвы. При этом экологическое сообщество не акцентирует на этом внимания.

«Страны, где значительно выше летние температуры, тот же Израиль, является территорией, которая производит для многих стран продукцию сельскохозяйственную. Там вообще нет лишней воды, но капельное орошение дает возможность доставить воду к корневой системе растеньица, и не подавать ее дополнительно и совершенно бездарно», — отметила Татьяна Тимочко.

Эксперт считает, что разрешить сложившуюся ситуацию могут экологи, которые, к сожалению, активизируются только во время выборов и затрагивают общие темы промышленных городов.

Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что некоторые политики ради заработка дополнительных электоральных баллов демонстрируют украинцам собственную обеспокоенность экологической ситуацией в стране. Для этого накануне выборов создают отдельные политические партии и презентуют экологические программы, что угрожает безопасности украинцев.

«Какие-то хайповые темы периодически звучат в СМИ из уст политиков, особенно перед выборами. Я не говорю, что это не важные темы, однако они второстепенные и мы теряем время, которое можно было бы потратить на решение тех критических для Украины тем, которые позволят жить качественно и позаботиться о жизни будущих поколений», — отметила Цыганок.

По ее словам, политические манипуляции на экологической тематике не только дискредитируют реальные проблемы, но и мешают своевременному решению. Постоянный популизм на одних и тех же популярных темах, который снижается в период между выборами, мешает навести порядок в сфере защиты окружающей среды.