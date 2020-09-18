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15:20   18 Сентября 2020
Политика

Генпрокуратура РФ получила уведомление о незаконной деятельности YouTube

Генпрокуратура РФ получила уведомление о незаконной деятельности YouTube

Представители Роскомнадзора оповестили Генпрокуратуру России о незаконных действиях администрации видеохостинга YouTube в отношении кинокартины "Беслан", которая была создана Александром Рогаткиным.

Как стало известно, администрация иностранного ресурса заблокировала фильм о трагедии в Беслане без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роскомнадзора отправили руководству американской корпорации Google письмо на фоне блокировки фильма "Беслан" на территории Российской Федерации. Подобные действия сотрудники службы РФ расценивают как недопустимые.

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Автор: Яна Либерман
#роскомнадзор #беслан #youtube

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