Россияне пострадали при столкновении туристических автобусов в Турции

Два автобуса с российскими туристами столкнулись в Турции на горной трассе. В результате ДТП пострадали люди.

На горной трассе в Турции в пятницу, 18 сентября, произошло ДТП. Два автобуса, перевозившие российских туристов, столкнулись. В Сети уже появились кадры с места аварии, пишет РЕН ТВ. На них можно рассмотреть, что транспортные средства завалились на бок на дороге около обрыва.

Пока неизвестно точное количество пострадавших, а также то, в каком состоянии они находятся. Причины и обстоятельства произошедшей аварии выясняются.