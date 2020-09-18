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14:55   18 Сентября 2020
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении туристических автобусов в Турции

Россияне пострадали при столкновении туристических автобусов в Турции

Два автобуса с российскими туристами столкнулись в Турции на горной трассе. В результате ДТП пострадали люди.

На горной трассе в Турции в пятницу, 18 сентября, произошло ДТП. Два автобуса, перевозившие российских туристов, столкнулись. В Сети уже появились кадры с места аварии, пишет РЕН ТВ. На них можно рассмотреть, что транспортные средства завалились на бок на дороге около обрыва.

Пока неизвестно точное количество пострадавших, а также то, в каком состоянии они находятся. Причины и обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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Автор: Илья Романович
#авария #дтп #турция

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