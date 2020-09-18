Замглавы ПНС рассказал о возобновлении добычи нефти в Ливии

Ливия восстанавливает добычу и экспорт нефти. Соответствующее заявление опубликовал заместитель главы Правительства национального согласия (ПНС) Ахмад Майтыг у себя в Twitter. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября.

Замглавы "правительства" Файеза Сарраджа заявил, что все порты страны должны незамедлительно возобновить экспорт ливийской нефти. За справедливым распределением доходов от добычи природного ресурса будет следить специальный совместный комитет.

Накануне с тем же самым заявлением выступил фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, отметив, что страна нуждается в гарантии справедливого распределения доходов от нефти, чтобы они не доходили до террористов.