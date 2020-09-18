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14:47   18 Сентября 2020
Политика

"Гипросвязь" сообщила о надежности предложенного РКН оборудования

"Гипросвязь" сообщила о надежности предложенного РКН оборудования

Технические средства, которые предлагаются Роскомнадзором в рамках закона о суверенном Рунете, работают без нареканий в штатном режиме. Об этом сообщил замначальника ПАО "Гипросвязь" Алексей Васильев.

По словам эксперта, в рамках действующего законодательства на сетях нельзя устанавливать оборудование, которое не прошло специальную сертификацию. Все технические средства, которые предлагаются Роскомнадзором для противодействия угрозам, определенно сертифицированы. Агрегаты работают в штатном режиме и без нареканий, пишет "Интерфакс".

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко ранее сообщал, что 2020 год будет сложным для Рунета.

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Автор: Илья Романович
#интернет #рунет #гипросвязь

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