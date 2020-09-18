"Гипросвязь" сообщила о надежности предложенного РКН оборудования

Технические средства, которые предлагаются Роскомнадзором в рамках закона о суверенном Рунете, работают без нареканий в штатном режиме. Об этом сообщил замначальника ПАО "Гипросвязь" Алексей Васильев.

По словам эксперта, в рамках действующего законодательства на сетях нельзя устанавливать оборудование, которое не прошло специальную сертификацию. Все технические средства, которые предлагаются Роскомнадзором для противодействия угрозам, определенно сертифицированы. Агрегаты работают в штатном режиме и без нареканий, пишет "Интерфакс".

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко ранее сообщал, что 2020 год будет сложным для Рунета.