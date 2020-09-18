В Госдуме опровергли сокращение бюджета на лекарства от редких болезней

Правительство намерено уменьшить финансирование программы министерства здравоохранения «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой ведомство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний. В их числе: гемофилия, муковисцидоз, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянный склероз и другие болезни, не поддающиеся полному излечению.

Финансирование программы сократится в среднем на 6,5 млрд рублей ежегодно, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что финансирование программы сохранится, но с новым распределением. В частности, изменится источник средств на закупку лекарств: на эти цели пойдут доходы от повышения НДФЛ до 15% для обеспеченных россиян.

«Речь идет об уменьшении финансирования из федерального бюджета за счет формирования специального механизма выплат по НДФЛ. Там порядка 60–70 миллиардов будет в год и именно эти деньги будут направляться на закупку лекарственных препаратов», — сказал депутат.

Правительство уже внесло в Госдуму законопроект об увеличении налоговой ставки. Согласно пояснительной записке, с 1 января 2021 года предлагается увеличить НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. Это позволит пополнять казну на 60 млрд рублей ежегодно, говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

#Законопроект: Данные налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниямиhttps://t.co/qCdPAi8Hs9 pic.twitter.com/WqLv4uX2jK — Государственная Дума (@dumagovru) September 17, 2020

«Такое решение будет рассмотрено на следующей неделе как раз. Вероятнее всего, именно об этом идет речь. Вместо почти 20 миллиардов выделят 60–70, которые получатся целевым образом. Я предполагаю так, потому что я другого разумного объяснения не нахожу», — сказал Алексей Куринный.

Федеральная программа Минздрава «14 высокозатратных нозологий» существует с 2008 года. Изначально в нее входило семь заболеваний. В 2018 году список расширили еще на пять, а в конце 2019 года добавили еще два заболевания. Также лекарства для пациентов с другими опасными для жизни заболеваниями закупаются за счет региональных бюджетов.

«Я сомневаюсь, что кто-то в здравом уме и трезвой памяти захочет сокращать финансирование лекарств для больных детей», — подытожил Алексей Куринный.