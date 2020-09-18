Назван самый опасный для россиян возраст

Средняя продолжительность жизни россиян составляет около 73 лет. Однако у мужчин и женщин "пики" смертности приходятся на разные периоды, сообщили в Росстате.

Самый опасный для российских мужчин возраст приходится на 64–69 лет. В 2019 году скончались 123,7 тыс. таких представителей мужского пола, пишет NEWS.ru, ссылаясь на данные Росстата. Несколько реже умирают мужчины в возрасте от 60 до 64 лет (119 тыс. за прошлый год).

Женщины чаще всего уходят из жизни в возрасте 80–84 лет. В прошлом году скончались 185 тыс. таких россиянок. За ними следуют женщины в возрасте от 75–79 лет. В 2019-м умерли 105,6 тыс. россиянок в этом возрастном промежутке, о чем свидетельствуют данные Росстата. Женщины в среднем живут на десять лет дольше мужчин.