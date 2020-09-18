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13:46   18 Сентября 2020
Политика

Сообщения о сексуальном насилии над митингующими опровергли в Белоруссии

Сообщения о сексуальном насилии над митингующими опровергли в Белоруссии

Информация о якобы сексуальном насилии в отношении участников незаконных митингов в Белоруссии является фейком. Такое заявление сделал постпред республики при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич.

Недостоверная информация начала появляться ранее в социальных сетях. В публикациях говорилось, что задержанные жительницы Белоруссии стали "жертвами сексуального насилия". Подобные сообщения не соответствуют действительности, подчеркнул Амбразевич.

Ранее данные опроверг замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. Несанкционированные акции продолжаются в республике после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно данным ЦИК, лидер Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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Автор: Юлия Яковлева
#насилие #опровержение #амбразевич

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