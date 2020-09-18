Французские СМИ разоблачили три факта лжи об «отравлении» Навального

История российского блогера Алексея Навального, якобы отравленного на родине нервно-паралитическим ядом «Новичок», которого немецкие медики за три недели поставили на ноги, достойна Голливуда, но вызывает много сомнений.

Об этом пишет французское издание AgoraVox, отмечая, что в этом захватывающем сценарии все удивительно сходится – и оппозиционная деятельность блогера, и экстренная посадка пассажирского самолета, которая позволила оказать Навальному своевременную помощь, и его перевозка в Берлин, где врачи химлаборатории Бундесвера незамедлительно поставили диагноз – отравление «Новичком», ядом нервно-паралитического действия, который якобы есть только у русских.

Как подчеркивает автор материала, все в этой истории указывает на то, что имело место покушение на убийство, и заплатить за него должен именно Кремль, однако, как это часто бывает с голливудскими сценариями, при ближайшем рассмотрении оказывается, что все, что сходится, притянуто за уши.

Во-первых, западные СМИ, распространяя историю этого «отравления», выставляют Навального главным политическим оппонентом президента РФ Владимира путина и лидером российской молодежи. Но на самом деле, пишет французское издание, политический вес Навального стремится к нулю. Согласно опросу, проведенному в 2019 году, две трети россиян не знают, чем занимается Навальный, а положительно к его деятельности относятся лишь 9%. Кроме того, опрос Левада-центра в апреле 2020 года показал, что лишь 2% молодых россиян в возрасте до 25 лет вдохновляются идеями блогера.

Также издание напоминает, что любимое детище Навального – так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который за предыдущие голы получал из-за границы огромные суммы в биткоинах, был распущен еще летом 2019 года, чтобы не выплачивать 1,2 миллиона долларов по решению суда по целой серии исков о клевете.

«Главный оппонент» Путина не то чтобы несется к власти на всех парусах. За 10 лет его известность выросла в основном на Западе, а не в России, где он остается весьма маргинальной фигурой политической жизни», — пишет AgoraVox.

Вторая ложь западных СМИ, продолжает издание, заключается в том, что Россия якобы является единственной страной, обладающей ядом «Новичок».

После того, как советский химик Вил Султанович Мирзаянов переквалифицировался в осведомителя и в 1991 году эмигрировал в США, он передал новым хозяевам всю информацию об этом семействе фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, и газы «Новичок» начали производить в химической лаборатории Принстонского университета. Но даже Россия и США не являются единственными странами, где производится данный яд.

«С 1992 года все страны способны производить отравляющие вещества, принадлежащие к огромному семейству «Новичков», например, такие как Иран, Чехия или Германия», — пишет издание.

Таким образом, даже если отравление «Новичком» имело бы место. Россия не была бы единственным подозреваемым. Для того, чтобы обвинять какую-то страну в использовании этого яда, нужно иметь его эталонный образец, а Германия не намерена обнародовать результаты анализов, полученные лабораторией химического оружия Бундесвера.

Третья ложь в истории с Навальным – это собственно факт «отравления», продолжает издание.

Нервно-паралитические яды, к которым относится «Новичок», являются самыми смертельными веществами в мире. Если сравнить токсичность разных ядов, выясняется, что цианиды, например, в 250 раз опаснее мышьяка, так как летальная доха мышьяка составляет 53 грамма, а ЛД цианида – 0,2 грамма. Первые открытые в Германии в 30-х годах ХХ века нервно-паралитические вещества – зарин и табун – были в 500 раз токсичнее цианида. После Второй мировой войны союзники производили уже нервно-паралитические вещества типа VХ, которые были в 10 раз токсичнее зарина, а яды типа «Новичок» не менее чем в пять раз токсичнее VХ, хотя летальная доза разных «Новичков» может сильно отличаться. Тем не менее, выясняется, что любой из «Новичков» как минимум в 6 250 000 раз токсичнее мышьяка, и в 25 тысяч раз опаснее цианида. Каким же образом как минимум три человека (Алексей Навальный, а также Сергей и Юлия Скрипали) якобы отравленных этим опаснейшим ядом, остались живы? – задается вопросом издание.

Как пишет западная пресса, выживание Навального после «отравления» стало возможным, благодаря оперативным действиям экипажа самолета и медиков, оказавших первую помощь.

Однако, как ни оперативно зашел на экстренную посадку самолет Навального, со времени вылета из Томска до момента оказания медицинской помощи блогеру омскими медиками прошло не менее трех часов, в то время, как период летального воздействия боевых отравляющих веществ составляет от двух минут до получаса. Если бы Навального действительно отравили «Новичком» в томском аэропорту или даже в самолете, он в любом случае должен был скончаться до прибытия в омскую токсикореанимацию.

«Третья ложь в деле Навального — это использование российского боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа «Новичок». Навальный не прожил бы дольше тридцати минут в случае применения такого яда, который, кроме того, также отравил или убил бы других людей…», — подчеркивает французская газета.

В заключение автор материала рассуждает, чем на самом деле могли отравить Навального и кому это могло быть выгодно.

«Симптомы, время их появления и выживание Навального в течение нескольких часов до госпитализации больше соответствуют отравлению инсектицидом типа «Карбофос», чем боевым нервно-паралитическим веществом», — пишет автор, отмечая, что этот препарат от вредителей свободно продается в России, что значительно расширяет круг подозреваемых.

Отравить Навального «Карбофосом» мог кто угодно, задетый «разоблачительными» роликами ФБК. Также нельзя исключать и того, что блогер в целях саморекламы отравил себя сам – для погоревшего на клевете «иностранного агента» этот спектакль мог стать единственной возможностью отработать вложенные в него средства иностранных заказчиков