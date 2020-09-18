Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:58   18 Сентября 2020
Общество

Новый адвокат Ефремова попросил изменить тюремный срок на условный

Новый адвокат Ефремова попросил изменить тюремный срок на условный

Адвокат Владимир Васильев, который теперь защищает права Михаила Ефремова, обратился в Пресненский суд с просьбой сократить срок актеру и изменить его на условный.

Апелляционная жалоба Васильева на приговор от 8 сентября поступила в Пресненский суд. Адвокат попросил сократить актеру срок в 2 раза и, руководствуясь ст. 65 и ст.73 УК РФ, считать его условным.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов был осужден на 8 лет колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади, в результате которого скончался водитель-экспедитор Сергей Захаров. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей родственникам погибшего.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#уголовное дело #жалоба #адвокат #срок #ефремов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...