Новый адвокат Ефремова попросил изменить тюремный срок на условный

Адвокат Владимир Васильев, который теперь защищает права Михаила Ефремова, обратился в Пресненский суд с просьбой сократить срок актеру и изменить его на условный.

Апелляционная жалоба Васильева на приговор от 8 сентября поступила в Пресненский суд. Адвокат попросил сократить актеру срок в 2 раза и, руководствуясь ст. 65 и ст.73 УК РФ, считать его условным.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов был осужден на 8 лет колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади, в результате которого скончался водитель-экспедитор Сергей Захаров. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей родственникам погибшего.