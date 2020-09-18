Песков заявил, что в деле Навального слишком много абсурда

Версия о "бутылке с Новичком" в деле блогера Алексея Навального выглядит абсурдно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия по-прежнему делает все возможное, чтобы получить результаты анализов Навального от ОЗХО. Комментируя заявления о "бутылке из отеля", где жил блогер, Песков уточнил, что эта возможная улика, которая могла бы помочь прояснить ситуацию, но она вывезена из страны.

По уточнению представителя Кремля, в ситуации с Навальным слишком много абсурда. РФ обеспокоена заявлениями со стороны ФРГ, где говорят об "отравлении", так как в России эта версия не подтвердилась, резюмировал Песков.