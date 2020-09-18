Реанимация "дела Качиньского" может указывать на разжигание Польшей инфовойны

Польские власти раскачивают информационную войну против России, возобновляя расследование по делу крушения самолета Ту-154 в Смоленске. Таким мнением поделился член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши 16 сентября подала в окружной суд Варшавы ходатайство об аресте диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный, которые работали в день крушения президентского самолета в 2010 году. В результате катастрофы погиб польский лидер Лех Качиньский.

В беседе с изданием Nation News сенатор отметил, что Варшава пытается всячески угодить американским хозяевам, использую антироссийскую риторику. При этом Клинцевич посоветовал властям Польши внимательнее изучить расследования Межгосударственного авиационного комитета, прежде чем делать голословные заявления в адрес России.

В материалах комитета четко указано, что российские авиадиспетчеры сработали профессионально и своевременно предупредили пилота борта Ту-154 о погодных условиях, неблагоприятных для посадки.

"Но тут у поляков сработали амбиции, в том числе у главкома польских ВВС. По записям переговоров установлено, что он вмешивался в работу командира самолета, находился в его кабине, и в результате полет закончился катастрофой. Был сильный туман, летчики были не очень хорошо подготовлены, они зашли на посадку очень низко и зацепились за деревья", - рассказывает Клинцевич.

В Кремле инициативу Польши о возобновлении дела десятилетней давности также раскритиковали и заявили, что выдача российских граждан не предусмотрена законодательством РФ.