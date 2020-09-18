12:42 18 Сентября 2020Общество
Адвокаты Фургала просят отпустить его из СИЗО под залог
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала просит суд освободить его из следственного изолятора под залог.
Суд должен определить сумму необходимого залога. Об этом сообщили в Мосгорсуде. Там рассматривается жалоба на продление ареста экс-главы региона. Адвокаты считают такую меру необоснованной. Сам Фургал принимает участие в заседании суда по видеосвязи. В начале сентября Басманный суд Москвы продлил арест бывшего губернатора до 9 декабря.
Следствие считает, что Фургал причастен к убийствам и организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов. Экс-глава Хабаровского края отрицает свою вину.