Выборы в Госдуму отложили массовую отставку губернаторов

Глава Белгородской области Евгений Савченко, руководивший регионом 27 лет, заявил об уходе в отставку 17 сентября. Политологи и ряд политических Telegram-каналов тут же предположили начало осеннего «губернаторопада» — масштабной губернаторской ротации, аналогичной той, что произошла минувшей весной.

Возможно, белгородский губернатор пойдет «на повышение» в Москву и займет кресло в Совете Федерации, сообщило РИА Новости со ссылкой на анонимный источник. Впрочем, в Кремле прошение Савченко об отставке еще не получили и будут «прояснять ситуацию», заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На место губернатора пророчат экс-главу мусорного госоператора РЭО Дениса Буцаева, сообщили РБК «два источника, близкие к руководству региона».

Причины для отставок губернаторов

Белгородская область — не единственный субъект, в котором могут произойти изменения, считает политолог Илья Гращенков. По его мнению, перед парламентскими выборами 2021 года «низкорейтинговых» губернаторов будут заменять: в ротацию могут попасть до 5–6 руководителей субъектов, чей электоральный рейтинг одобрения ниже 40%.

«Рейтинг доверия Савченко был на уровне 20-25%. Вместе с ним в зоне риска находятся: губернатор Мордовии [Владимир] Волков, губернатор Ульяновской области [Сергей] Морозов, губернатор Саратовской области [Валерий] Радаев и глава Тувы [Шолбан] Кара-оол», — пишет Гращенков в Telegram-канале.

Кстати, уход Савченко политолог предсказал за неделю до того, как стало известно о решении главы Белгородской области.

Прогнозам Гращенкова вторит инсайдерский Telegram-канал «Незыгарь». Помимо глав Ульяновской и Саратовской областей, а также республик Тыва и Мордовия, канал называет и других кандидатов «на вылет». Или на повышение.

«Ульяновская область — [Сергей] Морозов, Северная Осетия — [Вячеслав] Битаров, КЧР — [Рашид] Темрезов, Мордовия — [Владимир] Волков, Кировская область — [Игорь] Васильев, Карелия — [Артур] Парфенчиков, Саратовская область — [Валерий] Радаев, Тыва — [Шолбан] Кара-оол. Кроме того, на повышение в Москву могут и хотели бы уйти [Алексей] Дюмин (Тульская область), [Андрей] Никитин (Новгородская область)», — пишет «Незыгарь».

Причем отставки глав Тувы и Мордовии могут быть связаны с состоянием их здоровья, отмечает Telegram-канал. Волков в феврале перенес пневмонию, а в конце августа Кара-оол второй раз заболел коронавирусом. Впрочем, слухи о своей возможной отставке он опроверг в Instagram 18 сентября, разместив видео, где бодро скачет по тувинским просторам на лошади.

Губернаторопад могут остановить выборы в Госдуму

Вероятность губернаторских ротаций нужно рассматривать в связке с выборами в Госдуму 2021 года — возможно, ранними, считает политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Есть и другие факторы: эпидемиологическая ситуация, региональные внутриэлитные расклады и электоральная «сложность» конкретных субъектов.

«Как правило, ротация происходит осенью и весной. <…> В этом году ситуация с пандемией все немного изменила, тем не менее есть достаточно сложные территории. Но федеральный центр, если он собирается ставить нового главу региона в преддверии парламентской кампании, очень рискует. Потому что может произойти конфликт в элитах, он отразится на голосовании [по выборам в ГД], соответственно», — объяснил Абзалов корреспонденту «Политики Сегодня».

Если выборы в Госдуму будут досрочными (в апреле 2021 года), то в этом случае на замену глав субъектов просто не будет времени, отмечает политолог: новые руководители не успеют выстроить нормальную структуру взаимодействия с парламентом и федеральным центром.

«Весной еще можно было поменять глав субъектов под осень [сентябрьские выборы]. К тому же, в серьезных, базовых территориях с самым большим количеством избирателей смена губернаторов не произойдет. А если и произойдет, то только в результате форс-мажора. Если у губернаторов сверхнизкий рейтинг, либо нерегулярный региональный конфликт», — рассказывает политолог.

Совмещать сложные парламентские выборы с единым днем голосования и региональной кампанией по смене губернаторов — дополнительные риски для федерального центра, подчеркивает Абзалов.

«Я сомневаюсь, что крупные агломерации попадут под ротацию в эту осень. Серьезно изменилась эпидемиологическая составляющая. И менять губернаторов в условиях «второй волны» коронавируса не будут. Как минимум один губернатор уже «уехал» [со своей должности] из-за своего отношения к коронавирусной составляющей — это прошлый губернатор Коми [Сергей Гапликов]*», — полагает политолог.

*Гапликов подал в отставку после инцидента с массовым заражением коронавирусом одной из больниц Сыктывкара. Весной республика Коми находилась в пятерке регионов с самыми большими показателями заболеваемости COVID-19. На место Гапликова пришел Владимир Уйба — врач по образованию, ранее занимавший пост замминистра здравоохранения РФ.

Абзалов считает, что Москва не захочет дестабилизировать ситуацию, в том числе из-за медицинских оснований, поэтому «губернаторопада» осенью-2020 не будет.