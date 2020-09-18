С ослаблением карантинных ограничений, россияне устремились в обменники валют, массово скупая доллар. По данным Центробанка РФ, особенно возрос спрос на крупные суммы — от $2 000.

В России спрос на валюту побил шестилетний рекорд https://t.co/Hv6X7uON2R pic.twitter.com/17jbpqR0su — ИА REGNUM (@IA_REGNUM) September 18, 2020

Эксперты отмечают рекордные цифры: если в феврале и марте при покупке валюты на сумму более $5 000 люди в общей сложности приобрели $31,6 млн и $44,21 млн, то в мае и июне объемы достигли $310,6 млн и $607,2 млн соответственно. Последний июньский показатель стал месячным рекордом с ноября 2018 года.

Финансовый аналитик Виталий Калугин поделился с изданием URA.RU статистикой о том, что сумма наличных на руках составила более 12 трлн рублей, обновив исторический максимум. При этом он добавил, что при курсе доллара в 75 рублей, иностранную валюту скупать не имеет смысла.

«На эти деньги не покупают квартиры, деть куда-то тоже не могли. Деньги складывают про запас. Но при текущих ценах на нефть неразумно покупать валюту по 75 рублей за доллар», — передает слова Калугина URA.RU.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич массовой скупке гражданами иностранной валюты не удивился. Более того, эксперт увидел коммерческий интерес в призыве Калугина не покупать доллар, а объяснил свою точку зрения на примере школьной математической задачи.

«Может быть, нужно понять, какая детская психотравма заставляет этих людей называть себя экспертами? То есть, смотрите, задачка на уровне третьего класса. Сначала 63 копейки за доллар, потом три рубля за доллар, потом шесть, потом 20, потом 30, 60 и 75. И это без хотя бы единственного возвращения к предшествующей отметке. Что в этом тренде может вызывать вопросы? Что оставляет повод для сомнений? Значит, люди поступают рационально, покупая доллары. Те, кто просит не покупать доллары и получает за это зарплату, тоже поступают рационально. Потому что они получают зарплату за то, чтобы просить людей не покупать доллары. Все очень просто, согласитесь, и никакой мистики нет», — объяснил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Кроме того, Виталий Калугин связал высокий курс доллара с недавней ситуацией, произошедшей вокруг блогера Алексеем Навальным. Однако к концу 2020 года рубль должен укрепиться, считает финансовый аналитик. А помогут в этом выборы президента США в ноябре. По словам Калугина, после них курс доллара должен опуститься до 71-72 рублей.

Рубль подешевел к доллару и евро на усилении антироссийских настроенийhttps://t.co/GMQI6hzkdm — Интерфакс (@interfax_news) September 14, 2020

«Избирательная кампания в США обойдется без наездов на Россию, к концу года, я думаю, закончим на уровне 71-72 рублей за доллар. Тогда и советуют скупать валюту. Потому что, если выберут господина [Джо] Байдена [кандидата на пост президента], в следующем году он устроит нам веселую жизнь», — полагает Калугин.

Собеседник ПС, напротив, считает, что президентские выборы в Америке к рублю ровным счетом не имеют никакого отношения. Обладая крупнейшей экономикой в мире, США занимают 40% финансового рынка, в то время как доля России составляет около 0,7%, утверждает Кривелевич.

«Где имение, а где наводнение? Мы полагаем, что у Марьи Ивановны на окошке герань будет расти лучше после того, как наладят взлет космических кораблей с аэродрома «Восточный». Слушайте, после — не значит по причине. Есть большие события, есть маленькие. Есть события целые, есть несвязанные. Здесь такой связи нет, и как бы быть не может», — не сомневается доцент ДВФУ.

Также Максим Кривелевич заметил, что с 1992 года в РФ не наблюдалось ни одного прецедента укрепления рубля. Тогда, с первого июля, Банк России ввел свободный курс рубля, сразу после чего официальный курс доллара, составлявший 56 копеек, был резко поднят до биржевого — 125 рублей. Поэтому вне зависимости от того, кто в нынешнем году станет президентом Америки, он не сможет развалить экономику страны настолько, чтобы российский рубль начал укрепляться, полагает Кривелевич.

«И совершенно точно, если в Америке не выберут президентом, я не знаю, Мао Цзэдуна, Гитлера, Сталина, то по крайней мере никто из ныне живущих политиков, даже если сильно захочет доломать экономику страны до такой степени, чтобы рубль укреплялся, он ее не доломает. Потому что американский президент — это чиновник с четко зафиксированным набором полномочий. Он даже не может полицейским приказать разогнать погромщиков на улицах страны. Он не может приказать губернатору штата ввести Национальную гвардию и ликвидировать там беспорядки. Только губернатор может», — сказал собеседник агентства.

Единственный, кто способен повлиять на курс рубля, это председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, продолжил Кривелевич.

Центробанк обяжет Навального возместить ущерб от падения рубля «Он отравился, вот пусть платит. Сегодня он отравился один раз и рубль упал на 10%, завтра еще раз отравится, потом еще и доллар скоро будет по 100 рублей», — заявила Эльвира Набиуллина.https://t.co/COv1Vopotn — ИА «Панорама» (@ia_panorama) September 6, 2020

«Это человек, который может с курсом рубля сделать все, что угодно, личным решением, в пределах 15 рублей от текущего курса. Поэтому привязываться здесь к каким-то внешнеполитическим событиям… Ну, знаете, вот древние греки. Они перед битвой куриц потрошили, приносили в жертву внутренности птичьи — это и то более рациональный подход, чем пытаться увязывать курс рубля, определяемый ЦБ, с какими-то американскими событиями», — подытожил доцент.

В июле 2020 года из России вывели за рубеж рекордный объем средств. Как пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ, общая сумма переводов из России составила 837 миллионов долларов. Больше всего средств было отправлено в страны СНГ — $686 млн, еще 152 млн поступили в страны дальнего зарубежья.