Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:37   18 Сентября 2020
Политика

Песков сообщил о планах Путина записать выступление для Генассамблеи ООН

Песков сообщил о планах Путина записать выступление для Генассамблеи ООН

Российский лидер Владимир Путин 18 сентября запишет выступление для Генассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Видеовыступление Путина покажут 22 сентября. Президент РФ всегда сам работает над текстами выступлений, отметил Дмитрий Песков. Когда Владимир Путин запишет выступление, видео отправят в Нью-Йорк организаторам Генассамблеи ООН. В общей сложности в рамках Генассамблеи запланированы выступления 119 лидеров государств и 54 руководителей правительств. Однако в список могут быть внесены некоторые корректировки, сообщили организаторы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #путин #песков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...