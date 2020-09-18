Песков сообщил о планах Путина записать выступление для Генассамблеи ООН

Российский лидер Владимир Путин 18 сентября запишет выступление для Генассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Видеовыступление Путина покажут 22 сентября. Президент РФ всегда сам работает над текстами выступлений, отметил Дмитрий Песков. Когда Владимир Путин запишет выступление, видео отправят в Нью-Йорк организаторам Генассамблеи ООН. В общей сложности в рамках Генассамблеи запланированы выступления 119 лидеров государств и 54 руководителей правительств. Однако в список могут быть внесены некоторые корректировки, сообщили организаторы.