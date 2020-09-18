Глава МИД РФ раскритиковал вброс США о связях России с талибами

Заявления Вашингтона о якобы связях российских властей с боевиками террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ) являются ничем не подтвержденным вымыслом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что западные фейки о "подкупе" талибов Россией опровергли ранее сами представители террористической группировки.

"Талибы воюют, исходя из своих интересов, исходя из своих убеждений. И подозревать нас в том, что мы можем подобного рода вещи, сугубо бандитские вещи осуществлять, ну, я считаю, что это ниже достоинства даже американских официальных лиц", - комментирует глава внешнеполитического ведомства.

Фейковую статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение боевикам "Талибана" за нападение на солдат США в Афганистане, опубликовали в газете New York Times в июне 2020 года. Однако никаких доказательств предоставлено не было.