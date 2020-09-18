Эксперты Foreign Policy очерняют действия России в Сирии

Книга американского центра FPRI, заявленная как анализ вооруженного конфликта в Сирии, базируется на фейковых новостях западных СМИ. Книгу разобрал для Федерального агентства новостей автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Новая книга американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute (FPRI) преподносится как первая попытка детального изучения сирийского конфликта и участия в нем России. Заявленная как детальный разбор происходящего в Сирийской Арабской Республике книга получила название «Война России в Сирии: оценка российского военного потенциала и извлеченные уроки» (Russia's War in Syria: Assessing Russian Military Capabilities and Lessons Learned). По мнению центра, авторы издания сумели выявить методы ведения Россией контртеррористической операции в САР, так как было написано с привлечением экспертов из США и Европы.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик ознакомился с публикацией и разобрал мифы, представленные экспертами центра FPRI, особо обратив внимание, что в книге, анонсированной как непредвзятый разбор, полемика по-прежнему вращалась вокруг излюбленных западными журналистами фейков о химическом оружии и ведением боевых действий непосредственно против мирных граждан. Полковник в отставке Роберт Гамильтон, на которого сослались авторы книги, заявил о существовании некоей "российско-сирийской тактики" по давлению на боевиков (превратившихся в книге в некую вооруженную оппозицию) путем нанесения авиаударов по объектам социальной инфраструктуры и мирному населению. Тезис поддержал и другой "независимый" эксперт и автор книги Крис Миллер.

Стоит отметить, что ни один их инцидентов с применением химоружия сирийскими войсками, на которые активно ссылаются авторы, не имел реального подтверждения. Самый громкий случай с участием химического оружия в Восточной Гуте в 2013 году, был объявлен провокацией боевиков, подготовленной при содействии французских спецслужб.

Оторванными от реальности оказываются и анализ боевых действий в Сирии с 2015 года. По информации центра FPRI, сирийская армия проводила наступательные операции ценой высоких потерь среди гражданского населения, однако в той же Восточной Гуте в 2018 году или в ходе операции "Рассвет в Идлибе" мирное население покинуло зону боевых действий через гуманитарные коридоры, безопасность которых также обеспечивали сирийские войска, в то время как боевики, напротив, пытались силой удержать в зоне своего контроля мирных жителей, обеспечивая себе тем самым живой щит из женщин и детей.

При разборе книги автор канала подчеркнул, что некая схема «российско-сирийской тактики» существует только для специалистов американского центра, но не имеет никакого отношения к реальности, а рассуждения о ней выдает заказной характер издания.