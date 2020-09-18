Верховный комиссар ООН призвал Турцию соблюдать международное право в САР

Анкара должна расследовать нарушения прав человека, которые были совершены подконтрольными Турции вооруженными группировками в ряде районов Сирии. С таким призывом выступила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В распространенном заявлении говорится, что Турция должна соблюдать нормы международного права, а также прекратить преступления, совершаемыми подконтрольными ей вооруженными группировками в Сирии. Люди, чьи права были нарушены, имеют право на защиту и возмещение, отметила она.

"Я призываю Турцию немедленно начать беспристрастное, транспарентное и независимое расследование в отношении инцидентов, которые мы верифицировали", — говорится в тексте документа.

Кроме этого, Бачелет ожидает от турецких властей, что они займутся судьбой людей, которые были задержаны и похищены бандформированиями. Также Анкара должна привлечь к ответственности тех, кто виновен в противоправных действиях, "считающихся военными преступлениями".