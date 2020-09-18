Экс-главу Минлесхоза Красноярского края задержали за взятки

Силовики задержали бывшего главу Минлесхоза Красноярского края Димитрия Маслодудова. В отношении его завели уголовное дело о взятках, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Брат экс-министра Юрий Маслодудов также попался в руки силовиков — его подозревают в посредничестве при получении взятки. Следователи полагают, что последние 2 года министр лесного хозяйства Красноярского края являлся покровителем местной лесозаготовительной компании. Учредителями данной организации выступали товарищи его родного брата, а руководителем был сам брат. За это время учредители передали Юрию Маслодудову более 7 миллионов рублей, 4 из которых достались Димитрию.

Суд арестовал Юрия Маслодудова за незаконные рубки лесных насаждений. Теперь же следствие намерено просить суд, чтобы тот взял под стражу и Димитрия Маслодудова.