Дандыкин: бомбометания подействуют отрезвляюще на «визитеров» в Черном море

Если предложение российского Министерства Обороны останавливать нарушителей морской границы предупредительными бомбометаниями будет реализовано, это действительно поможет сбить спесь с «непрошенных визитеров» в Черном море.

Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» в пятницу высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, который считает, что только «реально бомбами» таки нарушителей и можно «привести в чувство».

В последнее время, напомнил эксперт, западные корабли все чаще стали приближаться к российским границам, а метод, предложенный Министерством обороны, может быстро отучить иностранцев от провокационного поведения.

«Я думаю, что предварительный огонь — это, конечно, хорошо, а реально, если бомбами, это в чувство приведет. Это будет и тренировка для летчиков, и отрезвление для тех, кто уж совсем близко подходит и проверяет на прочность нервы наших моряков», — подчеркнул Дандыкин.

Напомним, накануне российское оборонное ведомство предложило внести в закон «О государственной границе Российской Федерации» поправку о том. Что предупредительные выстрелы по судну-нарушителю государственной границы России можно дополнить «предупредительным бомбометанием авиабомб впереди по курсу движения судна-нарушителя».

С текстом предложенной поправки можно ознакомиться на сайте проектов нормативных документов.

В последние годы западные военные корабли и самолеты все чаще подходят к российским границам с разведывательными целями.

На текущей неделе Командование 6-го флота Военно-морских сил США сообщило, что в Черное море в дополнение к уже находящемуся там эсминцу «Рузвельт» направлен быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, для проведения там «операций по обеспечению безопасности на море».