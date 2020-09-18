Лавров рассказал о готовности России работать с любым президентом США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва после ноябрьских выборов в США готова работать с любым президентом.

По словам министра, "разговор с Соединенными Штатами по всем вопросам, которые их интересуют, будет исключительно на основе равноправия и взаимной выгоды". Также Лавров отметил, что бесполезно разговаривать с Россией ультиматумами.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. За пост президента поборются Дональд Трамп и Джо Байден.