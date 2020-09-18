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11:30   18 Сентября 2020
Политика

Лавров: российское посольство может возобновить работу в Триполи

Лавров: российское посольство может возобновить работу в Триполи

Российское посольство может возобновить работу в ливийской столице Триполи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 18 сентября.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что посольство РФ вернется в Триполи только после того, как ливийские власти обеспечат там безопасность.

"Ряд посольств работает по-прежнему, но безопасность весьма хрупкая, поэтому было принято решение, что наши дипломаты пока будут работать из Туниса", — цитирует слова Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Дипведомство России эвакуировали из Триполи в августе 2014 года в связи с обострением обстановки внутри государства. В настоящий момент в Ливии царит двоевластие. Избранный ливийцами парламент правит на востоке страны, а в столице на западе действует созданное при поддержке ООН и Евросоюза так называемое Правительство национального согласия.

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Автор: Юлия Яковлева
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