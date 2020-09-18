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11:28   18 Сентября 2020
Общество

Автор книги "Форрест Гамп" скончался в 77 лет

Автор книги "Форрест Гамп" скончался в 77 лет

Автор романа "Форрест Гамп" Уинстон Грум ушел из жизни на 78-м году жизни. По книге Грума был снят культовый одноименный фильм.

Мэр города Фэрхоп штата Алабама Карин Уинсон сообщила в своем Facebook о смерти Уинстона Грума, отметив, что "город потерял культового автора".

Книгу "Форрест Гамп" Грум написал в 1986 году, она стала его самой популярным произведением. Экранизация книги получила шесть премий "Оскар" и три премии "Золотой глобус". В 1995 году писатель выпустил продолжение книги "Гамп и компания". Уинстона Грума также интересовал жанр исторической и документальной литературы, а в особенности тема Гражданской войны в США.

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Автор: Василий Пименов
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