Шнобелевскую премию сочли очередным эпизодом инфовойны Запада против России

Присуждение России Шнобелевской премии в медицине является очередным эпизодом информационной войны, развернутой Западом против россиян. Такое мнение высказала в пятницу, 18 сентября, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Накануне лидеры девяти стран, в том числе США, Белоруссии и России получили Шнобелевскую премию в категории "Медицинское образование". Организаторы антинобелевской премии заявили, что указанные политики "использовали ситуацию с коронавирусом, показав миру, что политики сильнее влияют на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".

По словам Паниной, речь идет об очередном эпизоде информационной войны. Она отметила, что смешивать реальные факты с дезиформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам — это известный прием "геббельсовской пропаганды". Президент России Владимир Путин с самого начала предпринял все необходимые меры, чтобы сохранить жизни людей, в отличие от американского лидера Дональда Трампа и других иностранных лидеров. Именно поэтому в России очень низкая смертность от COVID-19, напомнила Панина.