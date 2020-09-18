Попов: разработка двигателя ВК-650В может стать «технологическим прорывом»

Новый российский авиадвигатель ВК-650В, который, согласно плану, будет сертифицирован в 2023 году, найдет самое широкое применение и, возможно, будет поставляться на экспорт.

Такое мнение в комментарии RT высказал заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

По мнению эксперта, сейчас крайне актуален вопрос ремонта вертолетов марки «Ансат» и Ка-226, на которых установлены импортные двигатели.

«В нынешней ситуации Россия, конечно же, не должна зависеть от поставок западных агрегатов. Тот же «Ансат» представляет собой хорошую машину, которая применяется и в учебных целях, и для поисково-спасательных операций, и в медицинских целях, — подчеркнул эксперт. — Нельзя позволить, чтобы «Ансат» из-за очередного обострения политических противоречий остался без двигателя».

Разработка нового двигателя может стать для российского авиационного двигателестроения настоящим технологическим прорывом, так как ВК-650В сохранит такие качества как надежность в экстремальных климатических условиях и высокий запас прочности, которые являются традиционными для отечественного двигателестроения, но при этом будет полностью соответствовать мировым стандартам.

С Владимиром Поповым согласен и военный эксперт Юрий Кнутов, который заявил в комментарии RT, что промышленность России, используя и собственный научно-технический заде и опыт иностранных коллег, быстрыми темпами наращивает компетенции в строительстве авиадвигателей. При этом аналитик подчеркнул, что западные санкции против нашей страны сработали как один из немаловажных стимулов развития российского двигателестроения.

«За рубежом двигатели, как правило, разрабатывают и производят консорциумы из нескольких развитых стран. Россия находится в ситуации, когда тянет сложнейшие проекты в одиночку, причем весьма успешно, — отметил Климов. — Поэтому я думаю, что «климовцы» уложатся в намеченные сроки и ВК-650В в итоге вытеснит западные аналоги с нашего гражданского рынка, а также подстрахует наших военных».

Напомним, ранее заместитель главного конструктора АО «ОДК-Климов» Карен Малев, общаясь с журналистами на полях проходящей в Москве выставки HeliRussia-2020, рассказал, что сертификация российского авиадвигателя ВК-650В намечена на 2023 год.

При этом Малев отметил, что новый силовой агрегат предназначен для установки на вертолеты «Ансат-У», Ка-226Т и VRT500, на которые до сих пор устанавливались импортные двигатели.