Телеканал NBC обвинил США в спонсировании «украинских подразделений» в Крыму

Телеканал NBC опубликовал материал, в котором говорится о спонсировании со стороны США «украинских подразделений» в Крыму. В тексте сказано, что те «воюют с российскими вооруженными силами» на территории полуострова.

МИД РФ уже запросил разъяснения у Вашингтона по поводу репортажа NBC.

«Другими словами, чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России. Если это правда (а не географическая близорукость канала NBC), то мы требуем от американской стороны уточнить, прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма», — сообщило российское дипведомство на своей странице в Facebook.

Телеканал NBC едва ли обладает достоверной информацией о деятельности американских властей, считает доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян. Однако, по его мнению, спонсирование со стороны Вашингтона определенных группировок в Крыму вполне возможно.

«Определенные законспирированные группы, которые поддерживаются со стороны США, есть во многих местах, это не только Крым. К примеру, в Украине мы видим четкую связь: с одной стороны, украинские националисты, с другой – Центральное разведывательное управление США (ЦРУ – прим. ред.). Поэтому я не удивляюсь, если информация от NBC окажется правдивой. Хотя, конечно же, надо делать сейчас скидку на предвыборную компанию в США», — заявил эксперт.

3 ноября 2020 года в США пройдут выборы президента. Главные претенденты: действующий лидер страны, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Обострение борьбы между оппонентами может выливаться в соответствующие антироссийские заявления, уверен Ордуханян.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что «разборки» российского МИД и западного издания не зря проходят 18 сентября. В этот день, ровно 73 года назад, в США было основано одно из главных подразделений разведки – ЦРУ.

Похожая риторика звучала несколько месяцев назад со стороны американской газеты The New York Times (NYT), известной своими фейковыми материалами. 26 июня издание сообщило, что афганские боевики якобы получали деньги от российских спецслужб за убийство американских военнослужащих. Журналисты NYT, ссылаясь на «источник», писали, что военная разведка РФ тайно предлагала вознаграждение террористам из группировки «Талибан» (запрещена в России).

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни опровергла данные The New York Times:

«То, что "Нью-Йорк Таймс" изначально сообщила об этом, является неподтвержденным и необоснованным. Президент [Дональд Трамп] всегда действует в интересах своих военнослужащих».

Подобная антироссийская линия западных СМИ связана всего с одним фактором, заверил Рафаэль Ордуханян:

«С глупостью. Мы имеет дело с абсолютными дилетантами. К глубокому сожалению, такие русофобские заявления стали обязательным атрибутом современной политической дискуссии. Причем не только в США, но и во всем англосаксонском мире. Это абсолютно манихейские теории. В нашем мире люди путают пропагандистские приемы с реальным положением дел. В подобных западных материалах вы не найдете ни анализа, ни квалифицированных специалистов, кто мог бы серьезно оценить ситуацию. Отсюда все выпады и заявления в адрес России», — добавил специалист.

Доктор политических наук указал, что «забрасывание» информации о связях страны с боевиками вполне соответствует методам так называемой гибридной войны. Говоря простым языком, это комплекс определенных мер воздействия на страну-противника, который включает не только военные столкновения, но и «обработку» мышления местного населения и дезинформацию.

О том, что информацию от таких изданий, как The New York Times и NBC, не стоит воспринимать всерьез, говорил даже генерал Фрэнк Маккензи, командующий Центральным командованием США.