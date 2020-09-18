За тактикой Германии по «Северному потоку-2» скрывается интересная игра

Германия пытается распределить ответственность за судьбу находящегося на стадии достройки газопровода «Северный поток-2» между всеми странами Евросоюз, затеяв таким образом очень интересную игру.

Такую оценку происходящему в интервью изданию «Украина.ру» дал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что дальнейшие решения по реализации «Северного потока-2» будут приняты после того, как Россия «даст объяснения» по ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального. При этом Меркель сделала упор на то, что решение по газопроводу будет принимать не Германия, а все страны Европейского Союза сообща.

По мнению Александра Асафова, Германия таким образом пытается тянуть время и не принимать самостоятельное решение об отказе от достройки «Северного потока-2» и введении дополнительных антироссийских санкций, как этого от нее требует нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки.

«Передавая это на уровень Евросоюза, Германия затягивает время. Германия выносит этот вопрос на уровень Евросоюза, для того чтобы получить возможность отсрочки решения и вынести само решение за дату выборов в США», — отметил эксперт.

Немецкие политики, по его словам, справедливо рассчитывают на то, что после ноябрьских президентских выборов политическая повестка в США поменяется настолько, что на какое-то время американцам станет не до них, не до «Северного потока-2», не до России и тем более не до Навального. А Германия сможет воспользоваться этим временем для принятия ряда решений, которые в дальнейшем не позволят уже никаким санкциям остановить реализацию и запуск российского газопровода.

Напомним, накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию, гласящую, что инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, который якобы был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок», необходимо расследовать на международном уровне. При этом в документе говорится, что в связи с произошедшим необходимо ужесточить санкции, введенные ранее против России.