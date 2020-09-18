Медики выявили более двух десятков основных мутаций коронавируса

Более двух десятков самых распространенных мутаций COVID-19 насчитали в Роспотребнадзоре, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Изменений генома коронавируса в мире сейчас насчитывается несколько тысяч.

Из всего этого многообразия только единичные случаи стабильно выявляются и сохраняются в геноме вируса на протяжении определенного времени. Мутации возникли в начале года — с января по март. В дальнейшем ученые не нашли свидетельств изменений в геноме коронавируса, сообщает телеканал "360".

Лишь две мутации были найдены в 93% образцов, при этом в России их процентная доля достигла 99%. В страну они пришли из Западной Европы. Первые виды мутаций появились в Китае, затем в Австралии, позже они распространились в других государствах.