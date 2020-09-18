Депутат Госдумы пообещал крупные выплаты выпускникам российских вузов

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснил детали собственного законопроекта о студенческом капитале, который поможет выпускникам получить выплаты от государства после окончания учебы.

«Я разработал законопроект о студенческом капитале, но в настоящее время мы его направляем в правительство для получения заключения, потому что там финансовые ресурсы потребуются», — начал депутат.

Если законопроект дополнит Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» статьей 36.1 «Студенческий капитал», тогда выпускники университетов, академий, институтов, училищ, техникумов, лицеев и колледжей получат материальную поддержку по завершении обучения.

«Суть студенческого капитала заключается в том, что при поступлении уже в высшее или в средне-специальное учебное заведение у студентов начинает накапливаться определенная сумма. В конце окончания учебы [сумма выплаты составит] для вузов 500 тысяч рублей и для средне-специальных учебных заведений — 250 тысяч», — объяснил депутат.

Предполагаемый студкапитал выпускники, закончившие обучение очно впервые, смогут потрать только на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду квартиры или даже на открытие собственного бизнеса.

«Этот капитал выпускник может израсходовать только после получения диплома и, естественно, только на определенные цели. Первое — оплата проезда к месту работы, второе — на аренду жилья и третье — на открытие собственного дела», — разъяснил Федот Тумусов.

Инициатива поможет простимулировать молодых специалистов сменить регион проживания на этапе становления их карьеры, где выпускники высших или средне-специальных учебных заведений принесли бы максимальную пользу как для себя, так и для страны.

«Студент после окончания учебы остается один на один с рыночной стихией труда, и стремление такое — все хотят остаться в центральных городах, но на периферии тоже специалисты нужны. Вот туда ехать, надо проезд оплачивать, с жильем проблемы решать», — добавил депутат.

Также законопроект поможет вернуться к принципу «подъемных», которые выплачивали во времена СССР, продолжил замруководителя фракции СР. Выпускникам советских вузов гарантировали не только распределение по специальности, но и деньги на дорогу, на обустройство быта.

«На самом деле, это аналог того, что было в Советском Союзе. Мы сейчас живем в другой стране и в другой экономике, но мы должны стремиться к социальному государству. Много чего хорошего социального было в Советском Союзе, и мы должны это восстановить. Я так считаю», — сказал Федот Тумусов.

Организацию и порядок выплат студенческого капитала определит правительство.

«Правила и тонкости должно решить, в случае принятия закона, правительство. По всем правилам и регламентам в течение месяца они мне должны дать свое заключение. Потом я уже вношу [законопроект] официально в Государственную думу, ну и там [начинается] процесс рассмотрения», — подытожил депутат.

Министерство образования и науки РФ утвердило новый, измененный порядок приема в российские вузы. Так, со следующего учебного года абитуриенты смогут подавать документы сразу по нескольким родственным специальностям. Кроме того, в ведомстве решили сохранить возможность подачи документов в электронном виде — к такой практике вузы пришли во время пандемии коронавируса.