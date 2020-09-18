Оперштаб озвучил новые данные по коронавирусной статистике в России

Более 5900 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в 84 регионах России за минувшие сутки. Такие данные приводит в пятницу, 18 сентября, оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно данным организации, российские врачи за сутки зафиксировали еще 5905 новых пациентов COVID-19. Из них у 1146 человек не было выявлено клинических проявлений болезни. За последние 24 часа скончались 134 человека, говорится в статистике.

По последней информации, всего на территории России коронавирусом заразились почти 1,1 миллиона человек. С начала инфекционной вспышки скончались 19195 человек. Между тем полностью выздоровели почти 900 тысяч россиян.