Белоруссия раскритиковала резолюцию Европарламента в отношении Минска

Резолюция Европарламента о ситуации в Республике Беларусь демонстрирует пример политического высокомерия и тенденциозности. Об этом сообщил глава Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Как стало известно ранее, в принятой резолюции европейские парламентарии отказались признавать легитимность действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Плюс ко всему, европейские представители требуют внедрения жестких ограничений против Минска.

МИД Белоруссии сообщил, что принятый документ является проявлением агрессии со стороны Европы в отношении Республики.