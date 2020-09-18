Война Запада с Белоруссией возможна только при «сирийском сценарии»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постановил закрыть границы с Литвой и Польшей, а в пограничной зоне с Украиной усилить охрану. По его словам, от западных соседей можно ожидать «чего угодно» — даже «горячей войны».

Лукашенко отметил, что Запад перешел к этапу жесткого вмешательства во внутренние дела страны, в том числе с помощью финансово-экономического давления.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил — пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил белорусский президент на женском форуме «За Беларусь».

Лукашенко отметил, что не хочет превращения Литвы и Польши в «театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы». Ранее в тот же день Европарламент выпустил резолюцию, в которой рекомендует руководству ЕС внести Лукашенко в санкционные списки и не признавать его президентом Белоруссии.

Помимо персональных санкций предлагается заморозить денежные переводы для Минска из Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и отозвать решение о проведении в стране чемпионата мира по хоккею в 2021 году. В МИД Белоруссии назвали такую риторику неконструктивной и агрессивной.

Оправданы ли опасения по поводу «горячей войны»?

Военный сценарий, которого опасается Лукашенко, крайне маловероятен, считает политолог, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Белоруссия и Россия находятся в коллективной системе обеспечения безопасности в рамках ОДКБ и Союзного государства, так что нападение стран НАТО на республику приравнивается к нападению на Россию.

«Президент Владимир Путин дал очень четко понять, что любые формы агрессии в адрес республики будут рассматриваться как нападение на Россию, и будет дан адекватный ответ — вплоть до применения ядерного оружия, как полагается в таких случаях», — напомнил кандидат политических наук корреспонденту ПС.

Тем не менее, угроза белорусскому суверенитету со стороны Запада вполне реальна. У Польши и стран Прибалтики есть силы специальных операций, которые применяются «тихо и незаметно» на территории Белоруссии, объясняет политолог. И это происходит уже сейчас.

«Это, наверное, самая вероятная на данный момент угроза, потому что сегодня войны ведутся не при помощи военной техники, а при помощи небольших дивизионных групп, экономических санкций, информационных ударов», — говорит Фельдман.

Но есть один сценарий, при котором военное вмешательство западных сил в Белоруссию возможно. Речь идет о «ливийско-сирийском» варианте, при котором на территории страны начинается гражданская война в результате незаконного государственного переворота. И тогда, выступая на стороне революционных сил, в Белоруссию могут зайти западные войска. Но такое развитие событий крайне маловероятно, считает политолог.

Что случится, если ЕС введет санкции против Белоруссии?

Евросоюз заявил о намерении ввести санкции против Белоруссии еще 28 августа, но финальный санкционный список еще не утвержден. Безусловно, это будет тяжелым ударом по белорусской экономике и национальной валюте, которая может упасть в цене. Но на сегодняшний день Белоруссия гораздо больше интегрирована в экономику России, чем в экономику западных стран, констатирует Фельдман.

«Лукашенко надо готовиться к тому, что Запад полностью прервет торгово-экономические связи с Белоруссией, а прибалтийские порты, через которые он хотел получать от Америки нефть и сжиженный газ, просто перестанут доставлять ему эти ресурсы. Белоруссия практически полностью экономически и финансово будет отрезана от Запада. Но это не конец для страны», — рассказывает ученый.

Экономические центры мира в XXI веке очень диверсифицированы [разнообразны], и если страна отрезана от Запада, то это не значит, что она отстранена от мировой экономики, подчеркивает Фельдман.

«Есть Россия, с которой у Белоруссии более чем наполовину выстроен весь торговый оборот. А значит, промышленные предприятия останутся загружены. Плюс торговые связи с Китаем, который уже давно признал Лукашенко президентом и не собирается отказываться от своих проектов на территории страны», — заключил эксперт.

Россия — основной торговый партнер Белоруссии. Ежегодный экспорт белорусских товаров в РФ составляет около 15 миллиардов долларов. В свою очередь Россия является сырьевым экспортером для Белорусии и поставляет в республику нефть, природный газ и минералы. Подробнее о экономическом сотрудничестве РФ и РБ читайте в нашей статье.