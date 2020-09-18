Лавров объяснил недовольство США воссоединением России и Крыма

Соединенные Штаты осознавали желание крымчан вернуться в Россию, однако предложили провести второй референдум на полуострове для "соблюдения приличий". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью телеканалу RTVI.

Лавров напомнил о заявлении, в котором Москва, Брюссель и Вашингтон поприветствовали обязательства Киева осуществить децентрализацию на Украине с участием всех регионов страны. Документ одобрен в апреле 2014 года по итогам переговоров с 68-м госсекретарем США Джоном Керри, прежними и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Дещицой и главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон.

"Тогда на этой встрече Джон Керри мне сказал, что все понимают, что Крым российский, что народ Крыма хотел вернуться, но мы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий", — рассказал глава МИД РФ.

Министр отметил, что Евросоюз, Украина и США "забыли" про одобренное заявление. Он назвал "спектаклем" инициативу американской стороны о повторном проведении референдума ради "соблюдения приличий", пишет ТАСС.