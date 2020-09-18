Госдеп США ответил на предложенную ФРГ сделку по "Северному потоку — 2"

США дали официальный ответ на предложение Германии по "Северному потоку — 2", в рамках которого Берлин выделит 1 млрд евро на строительство двух СПГ-терминалов для приема американского газа, а Вашингтон откажется от санкций против проекта,

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус призвала Германию не увязывать диверсификацию источников энергии с "Северным потоком — 2". Она добавила, что противостояние США проекту никогда не сводилось сугубо к экономическим причинам. Вашингтон расценивает "Северный поток — 2" как угрозу энергетической безопасности Европы, считают в Госдепе. Американская сторона полагает, что Россия использует газ в качестве инструмента политического давления на Европу и на Украину.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год от северо-западного побережья России до берегов Германии. Сейчас газопровод готов более чем на 90%. Его строительство должны было быть завершено еще в конце 2019 года, однако США ввели санкции против компаний, связанных с проектом. По этой причине сроки окончания строительства были сдвинуты на один год. Летом текущего года Вашингтон заявил о готовности расширить санкции против "Северного потока — 2", в том числе на компании, которые страхуют трубоукладчики.