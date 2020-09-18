Хазин ответил советским анекдотом Европарламенту за санкции против «СП-2»

Европарламент, говоря о необходимости остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Навальным, просто создает информационный шум. На самом деле, это не тот орган, который может на что-то повлиять.

Об этом в эфире телеканала «Царьград», обсуждая сложившуюся ситуацию с ведущим Юрием Пронько, заявил экономист Михаил Хазин.

Напомним, в четверг, 17 сентября, Европарламент принял резолюцию об отношениях с РФ в связи с якобы имевшим место «Отравлением» блогера Алексея Навального. В документе, в частности, говорится, что данный инцидент необходимо расследовать на международном уровне. Также депутаты призвали усилить введенные ранее антироссийские санкции и остановить реализацию проекта «Северный поток-2».

«Европарламент — это не тот орган, который, собственно, может на что-либо повлиять. Но визгу и шуму от них очень много. И они создают вот этот информационный шум», — заявил по этому поводу Михаил Хазин в студии телеканала «Царьград».

Также экономист вспомнил в связи с этим старый анекдот еще советских времен:

«Что-то меня беспокоит Гондурас. — А ты его не чеши».

Напомним, российский блогер Алексей Навальный 20 августа текущего года был госпитализировав в токсикореанимацию Омской городской больницы после того, как ему неожиданно стало плохо во время авиаперелета Томск – Москва.

Омские врачи в течение двух суток боролись за жизнь Навального, проводя попутно анализы им исследования, чтобы установить причину ухудшения его здоровья.

Через два дня введенного в искусственную кому блогера по просьбе семьи медицинским бортом отправили на лечение в германскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что Навальный был отравлен. Спустя еще несколько дней правительство Германии, ссылаясь на лаборатории спецслужб, заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок», и призвало Москву расследовать инцидент и жестко наказать виновных.

На минувшей неделе немецкие врачи сообщили, что состояние Алексея Навального улучшилось и его вывели из комы. По информации медиков, блогер чувствует себя хорошо, узнает родных и вспомнил о событиях, предшествовавших его «отравлению».

На этой неделе Навальный заявил о желании вернуться в Россию, чтобы продолжить на родине свою деятельность. При этом он опубликовал в Instagram фотографию из больницы с семьей, где он сам и его жена запечатлены улыбающимися, без медицинских масок.

По мнению экспертов и политологов, одним этим снимком Навальный полностью разрушил продвигаемую Западом версию о своем отравлении «Новичком», так как спустя три недели после «отравления», пострадавший, даже если он выживет, что уже маловероятно, просто не может настолько восстановить свое здоровье.