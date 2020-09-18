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10:34   18 Сентября 2020
Весь мир

Хазин ответил советским анекдотом Европарламенту за санкции против «СП-2»

Хазин ответил советским анекдотом Европарламенту за санкции против «СП-2»

Европарламент, говоря о необходимости остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Навальным, просто создает информационный шум. На самом деле, это не тот орган, который может на что-то повлиять.

Об этом в эфире телеканала «Царьград», обсуждая сложившуюся ситуацию с ведущим Юрием Пронько, заявил экономист Михаил Хазин.

Напомним, в четверг, 17 сентября, Европарламент принял резолюцию об отношениях с РФ в связи с якобы имевшим место «Отравлением» блогера Алексея Навального. В документе, в частности, говорится, что данный инцидент необходимо расследовать на международном уровне. Также депутаты призвали усилить введенные ранее антироссийские санкции и остановить реализацию проекта «Северный поток-2».

«Европарламент — это не тот орган, который, собственно, может на что-либо повлиять. Но визгу и шуму от них очень много. И они создают вот этот информационный шум», — заявил по этому поводу Михаил Хазин в студии телеканала «Царьград».

Хазин ответил советским анекдотом Европарламенту за санкции против «СП-2»

Также экономист вспомнил в связи с этим старый анекдот еще советских времен:

«Что-то меня беспокоит Гондурас. — А ты его не чеши».

Напомним, российский блогер Алексей Навальный 20 августа текущего года  был госпитализировав в токсикореанимацию Омской городской больницы после того, как ему неожиданно стало плохо во время авиаперелета Томск – Москва.

Омские врачи в течение двух суток боролись за жизнь Навального, проводя попутно анализы им исследования, чтобы установить причину ухудшения его здоровья.

Через два дня введенного в искусственную кому блогера по просьбе семьи медицинским бортом отправили на лечение в германскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что Навальный был отравлен. Спустя еще несколько дней правительство Германии, ссылаясь на лаборатории спецслужб, заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок», и призвало Москву расследовать инцидент и жестко наказать виновных.

Хазин ответил советским анекдотом Европарламенту за санкции против «СП-2»

На минувшей неделе немецкие врачи сообщили, что состояние Алексея Навального улучшилось и его вывели из комы. По информации медиков, блогер чувствует себя хорошо, узнает родных и вспомнил о событиях, предшествовавших его «отравлению».

На этой неделе Навальный заявил о желании вернуться в Россию, чтобы продолжить на родине свою деятельность. При этом он опубликовал в Instagram фотографию из больницы с семьей, где он сам и его жена запечатлены улыбающимися, без медицинских масок.

По мнению экспертов и политологов, одним этим снимком Навальный полностью разрушил продвигаемую Западом версию о своем отравлении «Новичком», так как спустя три недели после «отравления», пострадавший, даже если он выживет, что уже маловероятно, просто не может настолько восстановить свое здоровье.

Хазин ответил советским анекдотом Европарламенту за санкции против «СП-2»

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Автор: Александр Люблинский
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