Володин заявил о причастности зарубежных спецслужб к ситуации с Навальным

Заявления Европарламента в отношении блогера Алексея Навального говорят о причастности спецслужб иностранных государств к инциденту. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Депутаты ЕП призвали ужесточить антироссийские санкции после инцидента с Навальным. По мнению Володина, реакция Европейского парламента говорит о том, что зарубежные спецслужбы могут стоять за случившимся с блогером.

"Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники", — сказал председатель Госдумы.

Навальный 20 августа был госпитализирован в омскую больницу из-за плохого самочувствия. Российские врачи после обследований пациента назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Анализы блогера свидетельствовали об отсутствии ядов, пишет РИА Новости.