Оксана Пушкина призвала отслеживать вышедших из тюрьмы педофилов по GPS

Отсидевшие срок в тюрьме педофилы должны отслеживаться с помощью GPS-трекеров в режиме реального времени для предотвращения преступлений в отношении детей. Об этом заявила замглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

В Рыбинске произошло зверское изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девочек. Подозреваемым является сожитель матери детей, который ранее вышел из тюрьмы, где сидел за убийство и изнасилование ребенка. Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила за создание единого открытого реестра педофила. Эту идею Пушкина поддерживает, передает "Парламентская газета".

Однако, по мнению депутата, одного реестра недостаточно. По ее словам, необходимо отменить срок давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей. Эта инициатива уже внесена на рассмотрение. Также Пушкина предложила использовать GPS-трекеры, чтобы постоянно наблюдать за вышедшими из тюрьмы педофилами и знать, как они передвигаются.